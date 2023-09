Morto Mohamed al Fayed. Era il padre di Dodi, il compagno di Lady D

Si è spento serenamente circondato dalla sua famiglia a 94 anni Mohamed al Fayed, padre di Dodi, il compagno di Lady D. Non si è mai arreso nella ricerca della verità sulla morte del figlio maggiore nell’incidente d'auto insieme alla principessa Diana, nella galleria sotto il Ponte de l'Alma di Parigi, il 31 agosto 1997. Una dinamica e una ricostruzione che non lo avevano mai convinto.

Negli ultimi anni al Fayed si era ritirato nella sua villa nel Surrey con la moglie Heini. In una dichiarazione, la famiglia ha affermato: "La signora al Fayed, i suoi figli e i suoi nipoti desiderano confermare che il suo amato marito, il loro padre e il loro nonno, Mohamed, si è spento serenamente di vecchiaia mercoledì 30 agosto 2023. Ha goduto di una lunga e soddisfacente pensione circondato dai suoi cari". Al Fayed non ha mai ottenuto la desiderata cittadinanza inglese.

Lutto nel calcio

Il Fulham Football Club, di cui Fayed era stato proprietario negli anni '90, ha dichiarato di essere "incredibilmente rattristato" per la sua morte. "Abbiamo un debito di gratitudine nei confronti di Mohamed per ciò che ha fatto per il nostro club e i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici in questo triste momento", si legge in un comunicato. Il suo successore, Shahid Khan, ha espresso le sue condoglianze in un tributo sul sito web del club.