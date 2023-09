Mosca ammassa soldati ad Est. Kiev, presa Klishchiyivka. Ma la Nato avverte: "La guerra sarà lunga"

Bakhmut, Andriivka e adesso anche il villaggio (secondo l'Institute of war di importanza strategica) di Klishchiyivka . Dopo giorni di affermazioni e smentite, l'Ucraina annuncia la riconquista di territori nel Donetsk e costringe Mosca a correre ai ripari sul fronte orientale.

Mosca punta tutto sulla linea del Donetsk: "52.000 soldati" Secondo Kiev, su quella direttrice sarebbero 52 mila i soldati schierati dal Cremlino , oltre a 274 carri armati, veicoli corazzati e razzi: un vero e proprio "esercito nell'esercito" se si considera che in totale nel Donbass ci sarebbero circa 150 mila russi.

Guerra in Ucraina. Battaglie nella zona di Andriivka

Tokmak, la “seconda linea di difesa russa”

Anche sul fronte meridionale le cose non sembrano andare bene per la Russia. Dopo che Kiev ha superato le prime linee in direzione sud, i militari ucraini riportano che Mosca ha rinforzato i ranghi concentrando le forze sulla città di Tokmak e trasformandola, di fatto, "nella seconda linea di difesa principale".