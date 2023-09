Mosca, caccia Su-34 ha usato missile Kinzhal con successo: "Premi statali per l'equipaggio"

La notizia, fatta filtrare alla stampa russa, non riporta quando sarebbe stato usato e dove, inoltre - secondo le cronache - già in altre occasioni secondo fonti ucraine, il portentoso razzo sarebbe stato usato nella guerra contro l'ucraina e con pessimi - secondo Kiev - risultati.

Il "pugnale" di Putin

Il Kinzhal - "pugnale" in cirillico - è stato progettato per essere in grado di raggiungere velocità elevate, 12 mila chilometri orari in prossimità dell'obiettivo, evitando la contraerea avversaria. Ha una gittata di 2mila chilometri, se lanciato da un Mig (3mila da un Tu-22M3), e segue una traiettoria non prevedibile. Lungo circa nove metri per un metro di diametro, ha un peso di lancio di circa 4.300 chili e può essere armato con diversi tipi di testate, da quelle convenzionali a quelle termonucleari e termobariche.