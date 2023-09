MotoGp, Bagnaia: " Mi auguro che i medici diano il via libera per correre a Misano"

Scalpita per tornare in pista “Pecco” Bagnaia. La paura, dopo l'incidente da incubo nel Gp di Catalogna, è passata e il leader del Mondiale non vede l'ora di tornare in sella alla sua Ducati.

“Domenica sera - sottolinea in vista del Gran Premio di San Marino in programma questo fine settimana a Misano - sono rientrato subito a casa insieme alla squadra e, dopo essermi riposato un po’, ho iniziato subito a prepararmi per cercare di essere pronto a tornare in pista a Misano”.