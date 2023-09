Musicisti della Scala bloccati a Marrakech: salta il concerto a Bruxelles dell'Orchestra di Chailly

Il concerto dell’Orchestra e del Coro del Teatro alla Scala diretti dal Maestro Riccardo Chailly previsto per questa sera al Bozar di Bruxelles non potrà avere luogo a causa dell’impatto del tragico terremoto che ha colpito il Marocco sul traffico aereo europeo. La comunicazione in una nota del Piermarini.

Il velivolo che questa mattina avrebbe dovuto trasportare da Aalborg, sede del concerto di ieri sera, a Bruxelles i 215 tra professori d’Orchestra, artisti del Coro e membri dello staff è stato trattenuto a terra all’aeroporto di Marrakech e le conseguenze del terremoto su diverse tratte europee non hanno consentito di trovare un’altra soluzione in tempo utile per il concerto di questa sera. La tournée proseguirà con le tappe a Lussemburgo l’11 e Parigi il 12 settembre.

"Il pensiero dei musicisti e di tutti i lavoratori scaligeri va innanzitutto alle vittime del sisma e all’immensa tragedia che ha colpito il Marocco", conclude la nota.