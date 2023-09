Bombe azere sul Nagorno-Karabakh, nuovo conflitto nell'area contesa con l'Armenia

L'Azerbaigian ha annunciato he le sue forze armate hanno lanciato quelle che definisce "attività antiterrorismo locali" nella regione del Nagorno-Karabakh per disarmare le forze armene e imporne il ritiro. La regione, riconosciuta a livello internazionale come parte dell'Azerbaigian, ha una popolazione prevalentemente di etnia armena ed è già stato teatro di guerra tra il 1991 e il 1994, poi nell'aprile 2016 e infine nel 2020. Attualmente la regione è controllata da autorità armene non riconosciute dall'Azerbaigian, che ora accusano Baku di avere “violato il regime di cessate il fuoco lungo tutta la linea di contatto lanciando attacchi missilistici e di artiglieria”. Il governo della Repubblica di Armenia ha sottolineato di non avere proprie forze in Nagorno-Karabakh e ha chiesto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu e alle forze di pace russe, stanziata nell'area da tre anni, di adottare misure per fermare "l'aggressione dell'Azerbaigian" nel Nagorno-Karabakh, arrivando a parlare di “pulizia etnica”. Accusa inoltre il Cremlino di non avere informato dell'operazione, nonostante ne fosse stato messo a conoscenza da Baku. Mosca ha replicato di averne appreso solo pochi minuti prima dell'avvio delle ostilità.

Il ministero della Difesa azero ha espresso in una dichiarazione l'intenzione di "ripristinare l'ordine costituzionale della Repubblica dell'Azerbaigian, disarmando e garantire il ritiro delle formazioni delle forze armate armene dai nostri territori e neutralizzare le loro infrastrutture militari" e affermato di avere già colpito strutture militari e sistemi d'armi, assicurando di mirare solo a obiettivi militari legittimi e non a infrastrutture civili. Fonti locali riferiscono di esplosioni nella roccaforte armena di Stepanakert (Khankendi per gli azeri). Baku assicura di prendere di mira solo obiettivi militari legittimi utilizzando armi ad alta precisione e di non mirare a civili, per i quali sarebbero stati aperti corridoi umanitari. Secondo alcuni media armeni e immagini diffuse sui social, anche Martakert, nel nord-est di questo territorio, sarebbe sotto attacco delle truppe azere.

Il ministero degli Esteri di Baku ha affermato che la pace potrà essere raggiunta solo una volta che le truppe armene lasceranno la regione e l'autorità separatista locale sarà sciolta. L'Azerbaigian ha dato il via all'operazione dopo aver denunciato che sei dei suoi cittadini erano stati uccisi dalle mine terrestri in due diversi episodi e incolpato "gruppi armati armeni illegali". Il governo armeno respinge le accuse e, a sua volta, denuncia violenze commesse dal paese vicino. Assicura inoltre di non avere personale militare in Karabakh e che le sue priorità sono puramente umanitarie. Gran parte del Karabakh è controllato dalle autorità di etnia armena non riconosciute dal governo azere.

L’escalation è avvenuta il giorno dopo che cibo e medicine di cui avevano urgente bisogno erano stati consegnati in Karabakh lungo due strade contemporaneamente, un passo che sembrava potesse aiutare ad allentare la crescente tensione tra Azerbaigian e Armenia. Fino agli ultimi giorni Baku aveva imposto restrizioni radicali al corridoio Lachin, l'unica strada che collega l'Armenia al Karabakh e non aveva consentito aiuti perché temendo che il percorso venisse utilizzato per il contrabbando di armi. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha espresso preoccupazione per la "repentina escalation" in Nagorno-Karabakh e chiesto alle due capitali di rispettare gli accordi sul cessate il fuoco.

Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel ha invocato lo stop immediato alle azioni militari.