Napoli in lutto per i funerali di Giogiò. Il legale del 17enne omicida: "Pronto a chiedere scusa"

Una città in lutto che, nel giorno dei funerali , si stringe alla famiglia di Giovanbattista Cutolo , il musicista 24enne barbaramente ucciso a colpi di pistola da un 17enne dopo una lite fuori da un pub. Così appare oggi Napoli dove anche l' Università degli studi di Napoli Parthenope , espone le bandiere a mezz'asta in segno di partecipazione e cordoglio.

"La musica è un bene prezioso per la nostra società, proprio come la vita del musicista napoletano barbaramente ucciso. Continueremo con forza a supportare l'Orchestra Nuova Scarlatti sempre in prima fila per far emergere i giovani talenti", ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano , annunciando lo svolgimento nel capoluogo partenopeo della manifestazione organizzata dall'Associazione Nuova Orchestra Scarlatti dal 25 settembre al 15 ottobre prossimi.

Napoli, corteo per G. Cutolo in marcia per musicista ucciso

Una borsa di studio in memoria di Giovanbattista Cutolo istituita invece dall'Associazione Italiana Attività Musicali (Aiam). “Giovanbattista era un giovane talento della musica che suonava il corno nell'Orchestra Scarlatti Camera Young di Napoli e socio della nostra associazione. A nome di Aiam ho espresso le condoglianze alla famiglia e al maestro Gaetano Russo responsabile dell'Orchestra, che mi ha confermato il potenziale artistico di un ragazzo educato, gentile e con un grande senso del dovere”.

"In accordo con i genitori abbiamo deciso di dedicare alla sua memoria una borsa di studio per ricordare il suo talento e le sue innumerevoli qualità, ma soprattutto per aiutare in futuro chi come lui dedicava tempo e passione alla musica", ha dichiarato il presidente di Aiam, Francescantonio Pollice, musicista e operatore culturale da oltre 30 anni impegnato a livello nazionale in questo settore".

“Giovanbattista - ha continuato Pollice - è stato purtroppo l'ennesima vittima registrata in un territorio dove la criminalità, anche quella giovanile come in questo caso, è protagonista quasi ogni giorno di episodi di violenza. L'arte e la musica non salvano vite umane e questo omicidio ne è l'ennesima prova, ma ciò di cui come Aiam siamo convinti è che la cultura possa essere uno strumento di disciplina e di educazione. Promuovere eventi culturali in tutte le città italiane è un efficace mezzo di sensibilizzazione contro un'aridità e un'apatia culturali sempre più diffuse, in modo particolare tra i nostri ragazzi”.

Intanto il legale del 17enne che ha sparato contro il 24enne uccidendolo fa sapere: "È in stato di shock, affranto e pronto a chiedere scusa".