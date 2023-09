Nasce sulla barca dei migranti e muore poco dopo: nuovo dramma a Lampedusa

Anche oggi le prime luci dell'alba restituiscono sulla coste di Lampedusa il dramma della morte di un neonato.



Questa volta si tratta di un bambino partorito durante la traversata, a bordo di un barchino che ospitava la madre e circa altri 40 migranti. Quando sono stati soccorsi dalla motovedetta, i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso avvenuto forse per gli stenti. Il suo cadavere è giunto al molo Favarolo per poi essere adagiato in una bara bianca e portato al cimitero di contrada Imbriacola. Dalle prime notizie una persona è stata portata al Poliambulatorio dell'isola, verosimilmente si tratta della mamma del piccolo.



La morte del nascituro arriva ad appena tre giorni di distanza da quella di un altro neonato di appena cinque mesi, che non è sopravvissuto al viaggio dalla Guinea con una mamma non ancora maggiorenne.



Intanto, questo sabato si preannuncia come un'altra giornata calda di sbarchi, all'interno di una settimana che ha registrato punte record di approdi (su tutti, gli oltre cinquemila giunti a Lampedusa il 12 settembre). Da mezzanotte alle sette del mattino di oggi sono 121 i migranti che hanno toccato suolo italiano: a bordo di tre natanti partiti da Sfax e da Zwara, sono stati agganciati da una motovedetta della Guardia di finanza. Tra loro 14 donne tra cui la partoriente. Gli stranieri tratti in salvo hanno riferito di essere originari di Egitto, Siria, Sudan, Guinea, Camerun e Costa d'Avorio.



Ieri sull'isola sono stati 15 gli sbarchi per un totale di 527 persone: all'hotspot di contrada Imbriacola ci sono, al momento, 2.796 ospiti mentre, su disposizione della Prefettura di Agrigento, nelle prossime ore la polizia inizierà a scortare 400 degli ospiti al porto, verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy per Porto Empedocle. Sono in corso di pianificazione poi, per il pomeriggio e la serata, altre partenze.