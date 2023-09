Nicola Gratteri è il nuovo procuratore di Napoli. Nominato al Csm con la maggioranza dei voti

A favore di Gratteri hanno votato il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, il Pg della Cassazione Luigi Salvato, i laici di centro-destra, il laico di Italia Viva Ernesto Carbone, i consiglieri di Magistratura Indipendente, l'indipendente Andrea Mirenda e il togato di Unicost Antonino Laganà, mentre il resto del gruppo ha sostenuto Amato. Per Amato si sono espressi anche la presidente della Cassazione Margherita Cassano e il consigliere indipendente Roberto Fontana.

Il neo procuratore di Napoli ha ottenuto 19 voti, contro i cinque andati al procuratore di Bologna, Giuseppe Amato, e gli otto alla procuratrice aggiunta di Napoli Rosa Volpe, che per un anno ha diretto, in qualità di "reggente", la Procura partenopea.

Gratteri, originario della Locride, è una delle figure di spicco della lotta contro la 'ndrangheta fin dagli inizi della propria carriera. É stato a capo della Procura di Catanzaro dal 2016. In precedenza era stato sostituto procuratore a Locri e procuratore aggiunto a Reggio Calabria. Il posto di procuratore di Napoli, per il quale è stato designato oggi al Csm, era vacante da oltre un anno, da quando Giovanni Melillo è andato alla guida della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ruolo a cui era stato candidato lo stesso Gratteri, battuto nel maggio 2022 durante la votazione del Plenum a Palazzo dei Marescialli. Gratteri si insedierà formalmente a Napoli tra qualche giorno.

A Rosa Volpe sono andati i voti del gruppo di Area, di Mimma Miele (Md) e del laico del Pd Roberto Romboli. Per la maggioranza che lo ha sostenuto è stata determinante per la prevalenza sugli altri candidati l'ampia e profonda esperienza maturata da Gratteri nel contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata, nella sua dimensione nazionale e transnazionale, che con centinaia di rogatorie lo ha portato a instaurare rapporti con procure di tutto il mondo. Un impegno che ha anche portato alla cattura di circa 140 latitanti, alcuni dei quali inseriti nella lista dei 30 più pericolosi.

Nel corso del dibattito che ha preceduto il voto non non sono mancate critiche al modo di Gratteri di interpretare il ruolo di procuratore, critiche espresse da chi ha sostenuto gli altri candidati, ed al metodo con cui intende operare alla procura di Napoli, illustrato in occasione della sua audizione al Csm.