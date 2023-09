Niente rimbalzo, settimana in rosso per l'Europa

Niente rimbalzo per le Borse europee, che dopo un avvio prudente ma positivo tornano in rosso. Milano tocca il -1% poi recupera leggermente, si avvia comunque a chiudere una settimana in perdita decisa, intorno al - 2%

Pesano vari fattori, quelli relativi alla fiducia sulla crescita economica, i dubbi sulla decisione della Bce settimana prossima, non da ultimo anche l'andamento del gas che sta avendo una piccola fiammata a Amsterdam dopo il fallimento delle trattative tra sindacati australiani e chevron. Sono partiti gli scioperi a rotazione negli impianti di gas naturale liquefatto che coprono più del 5% della fornitura globale. Il metano è tornato a 36 euro al megawattora.

A Milano giù praticamente tutto il listino principale, male le banche (Mediobanca e Fineco), a galla Iveco e Saipem.

Euro in leggero recupero a 1,07 sul dollaro ma comunque ai minimi da giugno.