"Non esistono diritti acquisiti, ma quelli che sappiamo di difendere". Donne in campo per la libertà

Nel 2017 sembrava che il “Me too” dovesse rivoluzionare il mondo. Cosa è successo da allora? Quali cambiamenti hanno portato le denunce di questi anni nel nostro ambiente professionale? E quali prospettive abbiamo oggi per individuare delle buone pratiche che ci consentano finalmente di voltare pagina in Italia e in Europa?

Queste sono alcune delle domande portate avanti dall' associazione 100Autori che, in collaborazione con le Giornate degli Autori, ha organizzato al Lido il convegno “Me too 2023: le donne alla conquista di un cinema libero. Strumenti legislativi e strategie di azione per la parità di genere nella filiera dell’audiovisivo”.

Il giorno dopo le polemiche mosse contro Woody Allen, al cui passaggio sul red carpet si è alzata una forte protesta al grido di "Spegnete i riflettori sugli stupratori” ed è stato realizzato un flash mob dove uomini e donne si sono scoperti il petto e hanno diffuso un volantino che denunciava la presenza al festival di tre persone coinvolte in procedimenti penali per abusi e violenze sessuali (Roman Polanski, Woody Allen e Luc Besson), al Festival si è affrontato il delicato tema del necessario cambio culturale per combattere la violenza di genere.

“Per ottenere un cambiamento culturale - dicono gli organizzatori - è necessario che cambi la narrativa. E perché la narrativa cambi, è fondamentale che sia data reale opportunità alle autrici di fare la loro parte”.

In un’edizione del Festival di Venezia che vede l’assenza di opere di registe italiane in concorso e solo quattro titoli di registe donne su 22, 100Autori e Giornate degli Autori portano avanti la richiesta di urgenti interventi legislativi nuovi e efficaci e azioni concrete per rendere davvero tale la parità di genere.

Il primo passo da fare, secondo gli organizzatori, soprattutto in quanto rappresentanti delle autrici e degli autori (categoria nella quale, i dati dicono ci sia ancora presenza di abusanti: secondo Amleta il 40% degli offender sono registi), è prendere posizione e confrontarsi su quanto emerso in questi anni di denunce con chi ha dato voce e sostegno legale alle attrici e agli attori che hanno subito abusi.

Nei progetti che hanno beneficiato dei fondi pubblici solo una regista su cinque è donna, con un budget a disposizione che è quasi dimezzato rispetto a quello dei colleghi uomini e la presenza di donne nella sceneggiatura è solo del 30%: bastano questi pochi dati per raccontare quanta strada ci sia ancora da percorrere per abbattere il gender gap nel cinema e nell’audiovisivo, dove una regista e una sceneggiatrice guadagnano attualmente più di un terzo in meno rispetto ai loro colleghi uomini.

A partecipare al convegno: Gaia Furrer - Direttrice artistica delle Giornate degli Autori, Maya Sansa - Attrice, Cinzia Spanò - Presidente di Amleta, Elisa Ercoli - Presidente di Differenza Donna, Maria Pia Calzone - Socia fondatrice UNITA, membro dell’Osservatorio per la parità di genere del MIC, Pina Picierno - Vicepresidente del Parlamento Europeo.

Margherita Ferri – regista, sceneggiatrice, Gruppo Pari Opportunità 100Autori, in qualità di moderatrice, Laura Delli Colli - Presidente SNGCI - Nastri d'Argento, Giuliana Aliberti - Avvocata, direttrice di Visionarie – Donne tra cinema, tv e racconto, Maria Grazia Li Bergoli - Consigliera per WIFTMI, Project Manager per Creative Nomads, Francesca Romana Massaro - Vicepresidente WGI - Writers Guild Italia, Giuliana Gamba - Consigliera ANAC - Associazione Nazionale Autori Cinematografici, Daniela Scattolin – Attrice.