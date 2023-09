Notte di sbarchi a Lampedusa: 144 i migranti che hanno toccato la costa italiana in poche ore

Ad essere rintracciati nella notte dai carabinieri sono stati in 69 tra egiziani, siriani e sudanesi: hanno riferito di essere salpati da Zawia, in Libia, pagando 4mila dollari a testa.

E sono 471 i migranti, tra cui 205 bambini, a bordo della nave Geo Barents . La nave della ong Medici senza Frontiere, dopo diverse operazioni di soccorso e salvataggio è diretta ora verso Brindisi in quanto "porto assegnato per lo sbarco dei sopravvissuti" dalle autorità italiane.

La giornata di ieri è stata infiammata anche dalle polemiche legate alle proteste, da parte di un gruppo di lampedusani, contro la creazione di una tendopoli per far fronte all'emergenza degli arrivi. Ma dalla Croce Rossa Italiana arriva oggi la secca smentita: "Contrariamente ad alcune notizie di stampa, non si sta allestendo nessuna tendopoli a Lampedusa". E "non è nei programmi" suoi "l'attivazione di tendopoli su un'isola che continua a vedere un grande spirito di collaborazione tra la Cri e la comunità locale, verso la quale la Croce Rossa sta mettendo a disposizione anche dei servizi".

La Cri ricorda che l'unico centro che gestisce sull'isola rimane l'hotspot di Contrada Imbriacola, "all'interno del quale stamattina ci sono circa 1.500 persone e sono previsti trasferimenti in giornata"

E mentre l'isola attende nuovi e possibili sbarchi, in mattina è arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave 'Diciotti' della Guardia costiera con a bordo 700 migranti soccorsi durante una serie di operazioni di salvataggio. Circa 400 sono stati assegnati alla città calabrese; gli altri 300 sono destinati a Messina.