Ocse, il Pil 2024 frena a +2,7%, in Italia +0,8% anche nel 2023

Il Pil mondiale dovrebbe passare dal +3,3% del 2022, al +3,0% nel 2023 (+0,3 rispetto alle precedenti stime di giugno) e al +2,7% nel 2024 (-0.2% rispetto alle precedenti stime di giugno): è quanto emerge dalle Prospettive Economiche Intermedie dell'Ocse pubblicate oggi.

Nell'eurozona, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, il Pil dovrebbe passare dal +3,4% del 2022, allo +0,6%del 2023 (-0,3% rispetto alle stime di giugno), all'1,1% del 2024 (-0,4%). Quanto all'Italia, l'Ocse prevede un Pil di +0,8% sia per il 2023 (-0,4% rispetto alle precedenti stime di giugno)sia per il 2024 (-0,2%)dopo il +3,8% del 2022.

L'inflazione complessiva nella zona del G20 si ridurrà progressivamente dal 7,8% del 2022, al 6% nel 2023, al 4,8% nel 2024, fa sapere l'Ocse. Nell'eurozona, l'inflazione complessiva dovrebbe passare dall'8,4% del 2022, al 5,5% del2023 (-0,3% rispetto alle precedenti stime di giugno), al 3% del 2024 (-0,2%). Anche in Italia l'inflazione dovrebbe contrarsi progressivamente dall'8,7% del 2022, al 6,1% del 2023 (-0,3%rispetto alle precedenti stime di giugno), al 2,5% del 2024 (-0,5% rispetto alle precedenti stime).

Le prospettive economiche dell'Ocse "sono segnate da rischi importanti. Tra i principali rischi l'inflazione risulta più forte di quanto previsto il che richiede politiche monetarie restrittive", ha detto il segretario generale dell'Ocse, Matthias Cormann, presentando a Parigi le Prospettive Economiche Intermedie dell'Ocse. La "politica monetaria deve rimanere restrittiva" fino quando non ci saranno "segni chiari" di miglioramento dell'inflazione, ha avvertito evocando, tra gli altri rischi, una economia cinese più debole del previsto. "La ripresa più debole del previsto in Cina - ha dichiarato - pesa sulla crescita mondiale".

"Le politiche macroeconomiche devono puntare in priorità a ridurre l'inflazione e a ricostituire margini di bilancio. In parallelo, per gettare le basi di una crescita più forte e sostenibile sul lungo termine, i poteri pubblici devono agire per stimolare la concorrenza, accelerare gli investimenti in ricerca, sviluppo, tecnologie a basse emissioni nonché ridurre piuttosto che rafforzare gli ostacoli agli scambi", ha detto Cormann.

Nelle Prospettive economiche intermedie presentate oggi a Parigi, l'Ocse evidenzia una serie di rischi. L'inflazione, in particolare, potrebbe ancora rivelarsi più forte del previsto, in quanto i mercati dell'energia e dei prodotti alimentari sono ancora esposti a potenziali turbolenze.

Per l'organismo internazionale con sede a Parigi, "un nuovo rallentamento della crescita cinese potrebbe inoltre ripercuotersi sui partner commerciali ai quattro angoli del pianeta intaccando la fiducia delle imprese". Il debito pubblico, sottolinea ancora l'organismo parigino guidato dall'australiano Mathias Cormann, resta inoltre elevato in numerosi Paesi.

Per lottare contro l'inflazione, si sottolinea in una nota, l'Ocse "raccomanda di conservare l'orientamento restrittivo delle politiche monetarie fino a quando non emergano segni chiari di riduzione duratura delle tensioni inflazionistiche. Via via che gli effetti dell'aumento dei tassi si materializzeranno - precisa l'Ocse - le autorità monetarie di numerosi Paesi dovranno probabilmente mantenere i tassi agli attuali livelli oppure a livelli simili nell'anno 2024". Gli Stati membri vengono inoltre invitati ad "elaborare ed attuare piani di bilancio di medio termine credibili, che tengano conto dei futuri crescenti bisogni in materia di spesa (...) per far fronte alle sfide rappresentate dall'invecchiamento demografico, la difesa, il cambiamento climatico e l'aumento del fardello del debito".

"La crescita resta positiva, ma fragile e la persistenza dell'inflazione rappresenta un rischio maggiore": questo, in sintesi, il messaggio lanciato dall'Ocse.

"La difficoltà per l'Italia è la crescita o meglio l'assenza di crescita. La nostra raccomandazione alle autorità italiane è avviare delle riforme strutturali per far fronte alla crescita debole, il che significa, ad esempio, rafforzare la concorrenza e l'innovazione": la capoeconomista dell'Ocse, Clare Lombardelli, alla conferenza stampa di presentazione dell' Economic Outlook a Parigi, ha risposto così alla domanda dell'ANSA su quale fosse il suo suggerimento per rafforzare l'economia italiana. "Riforme strutturali da portare avanti: ecco quella che sarebbe la nostra raccomandazione per l'Italia", ha aggiunto.