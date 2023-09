"Oltre il Confine", la storia di due bambini africani che guardando le stelle e sognano l'Italia

“Ci sono storie che devono essere raccontate perché altrimenti ti perseguitano. La storia dei bambini migranti mi segue da molto tempo, da quando ho guardato negli occhi un bambino che ha attraversato un intero continente per arrivare qui davanti a me. Da allora per me raccontare questa storia non è importante ma necessario, necessario per combattere quella “globalizzazione dell’indifferenza” che ti colpisce e non va più via se non fai attenzione” sono le parole di Alessandro Valenti che ha scritto e diretto “Oltre il confine”, lungometraggio uscito nelle sale distribuito da 102 Distribution e interpretato da Iaia Forte, Mama Fatou Mbaye, Fallou Mbaye e Nicola Rignanese.