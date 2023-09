Canada, omaggio al veterano filo-nazista: prima l'invito poi le scuse dello Speaker. È polemica

Un improvvido invito, una grave gaffe istituzionale che si trasforma in polemica politica e rischia di avere ripercussioni a livello internazionale: è diventato un vero “caso” la standing ovation che la Camera dei Comuni canadese, il Parlamento di Ottawa, ha tributato a Yaroslav Hunka, un anziano veterano di guerra di origine ucraina, durante la visita di Stato del presidente Zelensky in Canada. Il tutto è avvenuto nel corso della seduta parlamentare cui hanno preso parte il capo di Stato di Kiev e il premier Justin Trudeau. Il 98enne ex militare vi partecipava in qualità di invitato.

Lo Speaker della Camera Anthony Rota si è immediatamente scusato per l’omaggio a Hunka, che è cittadino canadese, presentato come “veterano nella guerra contro i russi” e che, stando a quanto emerso, ha combattuto a fianco dei nazisti durante la Seconda guerra mondiale, in un reparto di combattenti nazionalisti ucraini alle dirette dipendenze del comando delle SS. Rota ha definito Hunka “un veterano di guerra ucraino-canadese della Seconda guerra mondiale, che ha combattuto per l'indipendenza ucraina contro i russi” ed è “un eroe ucraino e canadese”.

Immediate le reazioni delle associazioni ebraiche, canadesi e non: il Centro “Amici di Simon Wiesenthal” (il grande e celeberrimo “cacciatore” di criminali nazisti) ha segnalato che le osservazioni di Rota ignorano “il fatto orribile che Hunka ha servito nella 14a Divisione Waffen Grenadier delle SS, un'unità militare nazista i cui crimini contro l’umanità durante l'Olocausto sono ben documentati”. L’associazione in difesa degli ebrei ha definito l'incidente “scioccante” e “incredibilmente inquietante”.