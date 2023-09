Operai uccisi, gli psicologi: "Trauma che cambia la vita. Supporto ai sopravvissuti e ai parenti"

"Oltre alle ferite del corpo ci sono le ferite della psiche e vanno curate molto attentamente, perché sono ferite che possono fare molti danni, avere un impatto sulla salute, sul lavoro, sulla vita in generale, condizionandone la ripresa e il futuro".

A poche ore dal drammatico incidente avvenuto alla stazione di Brandizzo in cui hanno perso la vita 5 operai, David Lazzari, presidente del Cnop, il Consiglio dell'Ordine degli psicologi, sottolinea l'importanza del diritto al supporto psicologico per chi resta: i sopravvissuti alla tragedia e i familiari delle vittime.

“E' necessario un sostegno psicologico per aiutarli a non morire dentro'”, afferma Lazzari. "Ci sono i familiari delle vittime, le persone direttamente coinvolte, sopravvissute, ferite o incolumi, ma traumatizzate - precisa -situazioni che creano drammi, producono lutti e traumi, che spezzano o cambiano vite, un mare di dolore e sofferenza psicologica che spesso diventa malattia".

"È incredibile, ma la maggior parte di queste situazioni non ha avuto sinora alcun aiuto psicologico - aggiunge Lazzari -Sono anni che ci battiamo come Cnop perché sia garantito il diritto a curare le ferite della psiche oltre a quelle del corpo. Perché sono ferite che possono fare molti danni, avere un impatto sulla salute, sul lavoro, sulla vita in generale e condizionarne la ripresa e il futuro".

Grazie alla collaborazione con Anmil e a un protocollo in via di approvazione con Inail, evidenzia ancora il presidente del Cnop, "finalmente qualcosa si sta muovendo, ma dobbiamo fare presto e bene. In queste ore possiamo solo immaginare la scia di traumi e dolore innescata dalla tragedia di Brandizzo, la necessità di un aiuto anche psicologico tempestivo, rispettoso, efficace. La pietà per i caduti e l'aiuto per i vivi a non morire dentro", conclude il presidente del Cnop.