Operazione lampo dell'esercito: "pesanti perdite russe". Libero villaggio strategico vicino Bakhmut

Andriivka, il piccolo villaggio divenuto strategico Andriivka è un piccolo insediamento situato a circa tre chilometri a sud della merlata Klishchiivka e a meno di 10 km a sud della occupata Bakhmut. I combattimenti a Bakhmut e dintorni, città di estrazione del sale ora in completa rovina, sono stati i più lunghi e sanguinosi della guerr a. Dopo che le forze russe guidate dal gruppo Wagner hanno preso la città martoriata a maggio, le forze ucraine hanno cercato di circondarla da sud e da nord, guadagnando terreno metro per metro negli ultimi tre mesi.

"L'operazione lampo" della Terza brigata

E' stata la Terza brigata d'assalto ucraina, a dichiarare di aver catturato il villaggio dopo aver circondato la guarnigione russa di Andriivka in quella che ha definito "un'operazione lampo": la brigata ha descritto la cattura di Andriivka come una svolta sul fianco meridionale di Bakhmut e "la chiave per il successo in tutte le altre direzioni".