Basket, nazionale sindrome di down di nuovo campioni d'Europa

Con la vittoria per 34-18 sulla Finlandia, la Nazionale italiana di basket con Sindrome di Down è ancora campione d'Europa. La vittoria a Padova vale il titolo continentale per gli azzurri, che si confermano campioni e iscrivono il proprio nome nell'albo d'oro per la terza volta. Da ricordare, inoltre, che la Nazionale Italiana Sindrome di Down ha anche vinto tre Campionati del Mondo nel 2018, 2019, 2022.

Un trionfo che merita anche i complimenti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Un nuovo grande successo per la nazionale italiana di basket con sindrome di down. Grazie per aver portato di nuovo in alto il nostro Tricolore, campioni d'Europa!", scrive la premier sui social.

Anche il presidente della Federbasket, Giovanni Petrucci, si congratula: "I magnifici ragazzi della Nazionale Italiana Sindrome di Down sono di nuovo campioni d'Europa. Alla Fisdir, alla Nazionale, ai tecnici e ai ragazzi vanno i complimenti e le congratulazioni del presidente della FIP, Giovanni Petrucci, e di tutta la FIP per il prestigioso e qualificante risultato".

Ecco la formazione che si è laureata campione d'Europa: Stefano Barollo, Stefano Borgato, Alex Cesca, Andrea Durante, Raniero De Fusco, Alessandro Greco, Francesco Leocata e Davide Paulis. Allenatore Giuliano Bufacchi, assistenti Mauro Dessì e Francesca D'Erasmo.