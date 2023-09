Volley femminile, in campo Italia-Olanda: obiettivo azzurro, restare sul podio dopo l'oro del 2021

Riscattarsi subito per mandare in soffitta l'insuccesso al tie-break contro la Turchia. L’Italia del ct Mazzanti torna in campo a Bruxelles - diretta su Rai 1, in streaming su Rainews.it - per la finale che mette in palio il bronzo all’Europeo. Bussola puntata verso la conferma del podio a due anni dalla vittoria della competizione ottenuta a Belgrado. Di fronte c'è l’Olanda battuta in semifinale dalla Serbia.

Le azzurre mirano a conquistare il loro terzo podio consecutivo agli Europei. L’amarezza per la sconfitta contro la Turchia è ancora palpabile, visto che la squadra sembrava essere molto vicina all'affermazione nel quarto set. Purtroppo le azzurre si sono bloccate improvvisamente, cedendo alla fine nel quinto.

Dall’altra parte l’Olanda ha perso per 3-1 nell’altra semifinale contro la Serbia, con quest’ultima che vuole aggiungere l’oro europeo a quello mondiale dello scorso anno.

I pronostici danno per favorite le nostre ragazze, ma le orange venderanno cara la pelle per provare a giocare un brutto scherzo alle azzurre. La sfida sarà diretta dalla coppia Pedro Lopes Pinto-Vladimir Simonovic.