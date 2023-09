Volley maschile, in attesa di Italia-Serbia stasera alle 21

L'Italvolley maschile stasera scende in campo dopo la vittoria ottenuta ieri contro l'Estonia 3-0 (25-17, 25-22, 25-20). Un'Estonia che è stata capace di mettere in difficoltà gli azzurri nel secondo set, ribaltato e conquistato poi grazie anche all'innesto di Rinaldi.

La sfida è contro la Serbia, contro Atanasijevic e compagni, per chiudere la due giorni umbra prima di spostarsi ad Ancona. Al momento gli azzurri di De Giorgi sono a punteggio pieno grazie alle due schiaccianti vittorie contro Belgio e Estonia.

"Abbiamo sofferto un po' per merito dell'avversario, che ha giocato molto libero e sciolto, ma anche noi abbiamo fatto qualche errore", ha commentato Fefè De Giorgi dopo la vittoria contro gli estoni, "Però l'importante è reagire, tutti insieme. Queste partite sono importantissime perché non sono un passaggio, ma ti crei quello che verrà dopo. Avere la pazienza come abbiamo fatto nel secondo set, giocare punto a punto e migliorare la qualità come accaduto. Contro la Serbia - conclude il ct - sarà una partita chiave. Loro dal punto di vista tecnico sono i più forti tra in nostri avversari, almeno sulla carta. Ci prepariamo, vogliamo fare una buona partita. Sarà tosta sicuramente".