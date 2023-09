Francesco all'Angelus: "La sfida migratoria non è facile, va affrontata insieme"

Lo ha detto papa Francesco all'Angelus nel giorno in cui a Lampedusa c'è la visita della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Obiettivo delle leader dare risposte alla questione migratoria che sta mettendo in ginocchio l'isola italiana più vicina all'Africa del nord.

"Il fenomeno migratorio rappresenta una sfida non facile, come vediamo anche dalle cronache di questi giorni, ma che va affrontata insieme, in quanto essenziale per il futuro di tutti, che sarà prospero solo se costruito sulla fraternità , mettendo al primo posto la dignità umana, le persone concrete, soprattutto le più bisognose".

Il Pontefice all'Angelus si è soffermato sul concetto di perdono cristiano.

"Quando si perdona non si calcola", ed "è bene perdonare tutto e sempre! proprio come fa Dio con noi, e come è chiamato a fare chi amministra il perdono di Dio: perdonare sempre". È l'insegnamento che papa Francesco all'Angelus ha tratto dal Vangelo di oggi, che parla appunto "di perdono".

"Io questo lo dico tanto ai sacerdoti, ai confessori: perdonate sempre, come perdona Dio", ha ricordato. "Dio perdona in modo incalcolabile, eccedendo ogni misura - ha sottolineato il pontefice -. Lui è così, agisce per amore e per gratuità. Noi non possiamo ripagarlo ma, quando perdoniamo il fratello o la sorella, lo imitiamo".

Secondo Francesco, "perdonare non è dunque una buona azione che si può fare o non fare: perdonare è una condizione fondamentale per chi è cristiano. Ognuno di noi, infatti, è un "perdonato" o una "perdonata": Dio ha dato la vita per noi e in nessun modo potremo compensare la sua misericordia, che egli non ritira mai dal cuore".

Però, ha proseguito, "corrispondendo alla sua gratuità, cioè perdonandoci a vicenda, gli possiamo dare testimonianza, seminando vita nuova attorno a noi. Fuori del perdono, infatti, non c'è speranza; fuori del perdono non c'è pace".

Per il pontefice, "il perdono è l'ossigeno che purifica l'aria inquinata dall'odio, è l'antidoto che risana i veleni del rancore, è la via per disinnescare la rabbia e guarire tante malattie del cuore che contaminano la società". "Domandiamoci, allora - ha esortato quindi Francesco -, ognuno di noi pensi: io credo di aver ricevuto da Dio il dono di un perdono immenso? Avverto la gioia di sapere che lui è sempre pronto a perdonarmi quando cado, anche quando gli altri non lo fanno, anche quando nemmeno io riesco a perdonare me stesso? E poi: so perdonare a mia volta chi mi ha fatto del male?".

"A questo proposito, vorrei proporvi un piccolo esercizio - ha concluso -: proviamo, adesso, ciascuno di noi, a pensare a una persona che ci ha ferito, e chiediamo al Signore la forza di perdonarla. E perdoniamola per amore del signore: ci farà bene, ci restituirà la pace nel cuore".