Papa Francesco: "Il cristiano si deve sporcare le mani di fronte alle questioni sociali"

"Dinanzi alle grandi questioni sociali, economiche e politiche di oggi, tanti ne parlano, tanti ne sparlano, tanti criticano e dicono che va tutto male. Ma il cristiano non è chiamato a questo, bensì a occuparsene, a sporcarsi le mani".

Il monito arriva da Papa Francesco nel corso dell'udienza generale del mercoledì, in Piazza San Pietro, proprio nella giornata che si è aperta con la notizia della tragica morte di un neonato di appena cinque mesi durante il tentativo di sbarco a Lampedusa.

Bergoglio, che è arrivato in Piazza San Pietro a bordo di una jeep assieme a due bambini, ha poi sollecitato una preghiera per l'Ucraina: “Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, specialmente nella martoriata Ucraina, le cui sofferenze sono sempre presenti alla nostra mente e al nostro cuore”.

Quindi, l'appello anche per la tragedia umanitaria che sta colpendo la Libia: “Il mio pensiero va alla popolazione della Libia duramente colpita da violenti piogge che hanno provocato allagamenti e inondazioni causando numerosi morti e feriti come anche ingenti danni. Vi invito a unirvi alla mia preghiera per quanti hanno perso la vita, per i loro familiari e per gli sfollati. Non manchi la nostra solidarietà per questi fratelli e sorelle provati così per questa calamità”.

Ma anche parole per il Marocco e il devastante terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito pochi giorni fa il Paese nord africano: "Il mio pensiero va al nobile popolo marocchino che ha sofferto questi terremoti. Preghiamo per il Marocco, preghiamo per gli abitanti che il Signore dia loro la forza di riprendersi dopo questo terribile 'agguato' che ha passato".