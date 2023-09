Papa Francesco lascia la Mongolia per far rientro a Roma

Si è da poco concluso il 43esimo viaggio apostolico di Papa Francesco, il primo pontefice a recarsi in Mongolia. L'aereo che riporterà il Pontefice ed il suo seguito a Roma (con arrivo previsto per le 17.30 ora di Roma) è decollato dalla pista dell'aeroporto internazionale Chinggis Khaan di Ulaanbaatar, che dista circa 40 chilometri dalla capitale. Qui si è svolta la cerimonia di congedo dalle autorità della Mongolia con il Papa che è stato accolto dal Ministro degli Esteri nella Vip Lounge dell'aeroporto, per un breve colloquio. Al termine, prima di imbarcarsi, il Papa ha salutato il seguito locale e la delegazione mongola salendo per ultimo a bordo dell'aereo. Tra coloro che hanno salutato il pontefice anche il Prefetto Apostolico di Ulaanbaatar, il Cardinale Giorgio Marengo. Prima di lasciare il suolo mongolo, nell'ultimo dei quattro giorni trascorsi nel paese centro-asiatico, Francesco, come ormai consuetudine, ha visitato una struttura di solidarietà, la "Casa della Misericordia", nel centro della capitale, una struttura dedicata all'accoglienza dei poveri e dotata anche di una piccola clinica per i più bisognosi.

La visita alla "Casa della Misericordia". Il Papa: “Il vero progresso non si misura con la potenza degli armamenti o con l’illusoria ricchezza”

"Il vero progresso delle nazioni non si misura sulla ricchezza economica e tanto meno su quanto investono nell'illusoria potenza degli armamenti, ma sulla capacità di provvedere alla salute, all'educazione e alla crescita integrale della gente". Sono le parole che Papa Francesco ha pronunciato questa mattina prima di lasciare il suolo della Mongolia, quando ha visitato e inaugurato un struttura caritativa di Ulaanbaatar, la "Casa della Misericordia". Alle ore 9.30 (le 3.30 ora di Roma) ha incontrato gli operatori della carità ed inaugurato la struttura. Facendo riferimento all'importanza di strutture di aiuto ai più poveri come quella da lui inaugurata, il Papa ha ricordato quindi che "è poi un fatto che, anche nelle società altamente tecnologizzate e con un alto standard di vita, il sistema della previdenza sociale da solo non basta a erogare tutti i servizi ai cittadini, se in aggiunta non ci sono schiere di volontari e volontarie che impegnano tempo, capacità e risorse per amore dell'altro". Per il Papa, “il vero progresso delle nazioni, infatti, non si misura sulla ricchezza economica e tanto meno su quanto investono nell’illusoria potenza degli armamenti, ma sulla capacità di provvedere alla salute, all’educazione e alla crescita integrale della gente”.

Il Papa ha lodato il lavoro dei missionari arrivati negli Anni Novanta, ha notato la straordinaria quantità di progetti messi in campo, ha sottolineato che “la Casa della Misericordia si propone come punto di riferimento per una molteplicità di interventi caritativi, mani tese verso i fratelli e le sorelle che faticano a navigare tra i problemi della vita”.

Papa Francesco ha lodato anche il nome scelto, “Casa della misericordia”, che è per lui “la definizione della Chiesa”, e che deve nutrirsi di volontariato, che può sembrare “una scommessa perdente”, ma che in un Paese pieno di giovani “dedicarsi al volontariato può essere una via di crescita personale e sociale decisiva”.