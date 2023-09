Parigi, addio ai monopattini elettrici. Finisce un'era per la capitale europea dei "trottinettes"

Le tre società di sharing Lime, Dott e Tier Mobility hanno preso atto e da oggi, primo settembre, il contratto non è stato rinnovato. Un dietrofront clamoroso dato che esattamente cinque anni fa, nel 2018, la capitale francese fu la prima ad aprirsi all'uso dei monopattini elettrici, diventati quest'anno 15mila, a disposizione di chi lo volesse noleggiare. Il divieto non riguarda i monopattini elettrici privati, i cui proprietari potranno continuare a utilizzarli tranquillamente.

I cittadini di Parigi si erano espressi all'inizio di aprile con un referendum voluto dalla sindaca Anne Hidalgo : 9 cittadini su 10 hanno dichiarato di non volerne più sapere dei monopattini elettrici. Nel dettaglio l'89,03% dei votanti ha espresso contrarietà all'utilizzo degli iconici “trottinettes” (tuttavia, l'affluenza è stata particolarmente bassa con 103.084 votanti, meno del 7,5% degli aventi diritto).

Nel 2022 sono 35 le persone che hanno perso la vita a Parigi per incidenti legati alle due ruote elettriche, il triplo rispetto al 2019. L'allarme per gli incidenti in aumento era stato lanciato anche dagli ospedali cittadini.

La Sicurezza Stradale ha contato 604 feriti gravi nel 2022, 446 in più rispetto a tre anni prima.