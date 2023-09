Patrick Zaki si è sposato: nozze al Cairo con i parenti e attivisti per i diritti umani

Dopo la libertà è arrivato anche il matrimonio.

Patrick Zaki si è sposato al Cairo con Reny Iskander. La cerimonia si è svolta presso la cattedrale copta di San Marco nel quartiere di Heliopolis della capitale egiziana. Il laureato egiziano dell'Università di Bologna, graziato al termine di caso giudiziario in Egitto durato tre anni, ha celebrato il proprio matrimonio con la fidanzata Reny secondo il lungo rito copto-ortodosso connotato da canti liturgici.

Oltre ai genitori della sposa e dello sposo (papà George e mamma Hala) e alla sorella di Patrick, Marise, in chiesa erano presenti fra gli altri la sua avvocata principale, Hoda

Nasrallah, e diversi militanti per la difesa dei diritti umani in Egitto, tra cui Ahmed Douna, come Patrick graziato quest'estate dal presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi.

La sposa indossava un vaporoso abito bianco con velo e Patrick un completo nero con papillon e camicia bianca. Durante la funzione Patrick ha poi indossato una pesante tunica bianca con bordature e croce dorate e Reny un'abbinata mantellina.

Dai partecipanti si è appreso che, dopo la cerimonia era prevista una festa, privata. Sui suoi profili social Patrick non ha dato pubblicità all'evento e la sposa, Reny, ha il profilo Fb chiuso. Il laureato egiziano a Bologna non ha voluto rispondere a domande sul suo viaggio di nozze e su eventuali piani di tornare in italia dopo il soggiorno bolognese di fine luglio-inizio agosto iniziato tre giorni dopo la scarcerazione del 20.