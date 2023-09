Per chi suona la campanella: oggi tocca alla Lombardia

Dopo il turno di ieri che ha toccato gli studenti di Piemonte, Trentino e Valle d'Aosta, nella settimana che inaugura l'anno scolastico 2023 - 2024 la giornata di oggi segna lo start ufficiale per le scuole di tutta la Lombardia.

In totale, a portare sulle spalle di nuovo lo zaino dall'asilo alle superiori, saranno oltre 1 milione e trecentomila alunni lombardi: tra questi, circa duecentomila lo faranno nelle scuole paritarie.

Il numero, confrontato con quelli degli anni passati, accende i riflettori su un calo demografico ormai conclamato: rispetto allo scorso anno, sono 10mila in meno gli studenti lombardi, numero che arriva a 32mila unità in meno rispetto al 2021. Il dato negativo si sente maggiormente nella scuola di infanzia e nelle elementari dove in tre anni si sono “persi” 20mila bambini.

Quasi 120mila i docenti in Lombardia: 10mila quelli appena assunti, numero sufficiente a coprire meno della metà dei posti disponibili. Oltre 25mila i supplenti chiamati a sopperire al problema: per la prima volta dopo molti anni, a Milano le graduatorie sono state pubblicate entro l'inizio di settembre.

Emergenza casa per i docenti: Valditara ha incontrato Paolo Franco, assessore regionale

La questione dei precari non si esaurisce con la conquista a breve termine di una cattedra ma, anzi, solleva altre annose questioni tra cui quella della emergenza abitativa degli insegnanti e su cui ieri è dovuto intervenire il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che ha incontrato nel tardo pomeriggio a Palazzo Lombardia l'assessore regionale, Paolo Franco: "Ho avviato oggi un confronto proficuo con regione Lombardia: il 'piano casa' per il personale della scuola, che ho lanciato alcuni mesi fa, compie un passo avanti importante", ha riferito il ministro in una nota, "l'obiettivo è dare risposte concrete al disagio abitativo di chi lavora per i nostri giovani".

Un "percorso che proseguirà nelle prossime settimane", hanno condiviso il ministro e l'assessore regionale lombardo alla Casa e all'Housing sociale sul tema delle disponibilità abitative per insegnanti e personale scolastico.

Altro tasto dolente è quello che riguarda il personale dei reparti amministrativi. L'Anquap (Associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche) pubblica i dati riferiti ai Dsga mancanti: 2500 in tutta Italia, di cui oltre 600 nella sola Lombardia.

Le proteste degli studenti lombardi per le carriere “alias”

Infine, ieri sera gli studenti della Lombardia sono scesi di fronte al Pirellone, sede del Consiglio regionale, per manifestare a favore delle carriere alias, ovvero la possibilità per le persone transessuali di utilizzare in classe il nome scelto. ''Oggi come studenti e collettivi di tutta la Lombardia ci siamo mobilitati sotto regione perché siamo stanchi di avere i nostri corpi e le nostre identità strumentalizzate per giochi politici'', afferma in una nota Jacopo Cappa, dell'esecutivo dell'Unione degli studenti Lombardia (Uds).

Proprio sul tema sarebbe stata dedicata una mozione di Fratelli d'Italia, che però non verrà più discussa nella seduta di oggi: ''Da destra a sinistra, non ci interessano parole vuote, vogliamo risposte concrete e tutele reali e le vogliamo ora", dice Sara De Vecchi, dell'esecutivo dell'Unione degli Studenti Lombardia. Gli studenti infatti rivendicano le carriere alias in tutte le scuole, in favore degli studenti trans lombardi, che - fanno sapere - abbandonano gli studi durante le superiori nel 43% dei casi. “Viviamo un mondo pieno di discriminazioni, e per questo cerchiamo di cambiarlo. Vogliamo che la scuola pubblica rimanga un luogo dove ogni persona possa essere aiutata e sostenuta per essere pienamente se stessa”.

I rientri scolastici delle altre regioni

Mercoledì 13 settembre toccherà ai ragazzi di Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto. Giovedì 14 agli studenti di Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna. Le ultime tre regioni saranno Emilia Romagna, Toscana e Lazio, venerdì 15 settembre.