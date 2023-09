Piazza Affari chiude in calo dell'1,47%

Giornata negativa per le borse: a Milano -1,47% per l'indice Ftse Mib, a quota 28.232 punti. Giù anche Parigi, -0,84%, mentre hanno limitano i ribassi Londra e Francoforte.

Negativa anche Wall Street: -0,82% per l'indice S&P500, peggio il Nasdaq dei tecnologici, -1,08%.

Gli investitori guardano con preoccupazione i dati sull'economia tedesca. A luglio gli ordini per le fabbriche sono scesi dell'11,7% rispetto a luglio, molto peggio del -4% atteso dagli analisti nei sondaggi precedenti al dato.

Oggi inoltre l'Ocse, l'Organizzazione dei paesi avanzati, ha sì confermato le stime del Pil dell'Eurozona, +0,9% quest'anno e +1,5% nel 2024. Ma ha espresso anche l'invito alla Bce a continuare con i rialzi dei tassi per contenere l'inflazione.

Intanto, sul fronte bancario Unipol ha chiesto alla Bce l'autorizzazione a salire nell'azionariato di Banca Popolare di Sondrio, di cui detiene poco meno del 10%. La motivazione è aumentare la collaborazione nei prodotti assicurativi.

Ma gli analisti si portano subito avanti e parlano delle possibili nozze tra Sondrio e Bper Banca, di cui Unipol è il primo azionista. "Le probabilità, da sempre alte, salgono", scrive Mediobanca. Mentre i francesi di Kepler Chevreux sentenziano: «Bper non può più essere vista come un candidato per un'operazione con Mps». Tra i possibili acquirenti di Siena rimarrebbe solo Banco Bpm, a meno di un ritorno di fiamma di Unicredit.

Oggi il titolo di Mps ha avuto il calo maggiore del listino principale di Borsa Italiana, -5,64%. A salire invece il titolo della Banca Polare di Sondrio, +1,50%. Tra gli altri protagonisti della vicenda, Bper -3,60%, Unipol -0,71%.

Sul fronte dell'energia, il petrolio rimane attorno ai 90 dollari, ieri era salito dopo l'annuncio di Arabia Saudita e Russia di prolungare fino a fine anno i tagli alla produzione inizialmente previsti fino a fine settembre.