Piazza Affari chiude sopra la parità grazie all'oil & gas

Chiusure degli indici di borsa in lieve calo in Europa. Scendono un po' di più Francoforte e Parigi (-0,34% per entrambi gli indici). Tengono di più Londra (-0,20%) e Milano (+0,01%), dove pesano maggiormente i titoli petroliferi. Wall Street era chiusa ieri per il Labour Day, oggi giornata con lievi cali anche a New York: Dow Jones -0,17%, S&P500 -0,22%, Nasdaq -0,11%. È il petrolio il protagonista negativo della giornata: il Brent supera i 91 dollari al barile (91,1), +2,34% rispetto a ieri e +6% nelle ultime 5 sedute. L'Arabia Saudita oggi ha deciso di estendere il taglio alla sua produzione di greggio di 1 milione di barili al giorno per altri 3 mesi, fino alla fine dell'anno. Poco dopo anche la Russia ha annunciato di estendere i suoi tagli, pari a 300.000 barili al giorno. A Piazza Affari ha reagito in positivo il settore energetico, +1,40%, male invece le banche, -0,97%. Tra i titoli migliore performance per Saipem, +2,63% peggiore per Unicredit, -1,76%. La giornata di borsa è stata condizionata in negativo dagli indici dei direttori acquisti, o Pmi, relativi ai servizi. Prima in Cina, dove è sceso sui minimi da 8 mesi, a quota 51,8. Poi nell'Eurozona: 47,9 il dato di agosto, il peggiore dal febbraio 2021 e ben sotto 50, cioè il confine tra contrazione e crescita. Anche in Italia l'indice è appena sotto la soglia: 49,8. Dati negativi a cui ha fatto da contraltare il calo dei prezzi di produzione in Europa: -7,6% a luglio rispetto a un anno prima.