Piazza Affari in netto rialzo, trainata dalle banche

I mercati riaprono con il segno più dopo una settimana negativa. Il bilancio settimanale per la borsa di Milano è stato di quasi il -1 e mezzo per cento. A Piazza Affari +0,97% per l'indice Ftse Mib, meglio di Londra (+0,70%) e Francoforte (+0,53%).

Nettamente in rialzo i titoli bancari, +1,85% per l'indice del settore: l'andamento potrebbe essere legato a quanto scritto nel fine settimana dai tecnici del servizio bilancio del Senato sulla tassa sugli extraprofitti bancari introdotta dal decreto Asset e investimenti. Secondo i tecnici del Senato esiste «un possibile rischio legato all’eventuale incompatibilità costituzionale della disposizione».

Gli investitori intanto sembrano in attesa degli avvenimenti chiave di questa settimana. Negli Stati Uniti mercoledì ci sarà il dato sull'inflazione. E giovedì ci sarà la decisione della Banca centrale europea sui tassi di interesse.

In Asia la settimana è iniziata con un andamento misto. Spicca a Hong Kong il -3,3% di Alibaba dopo che a sorpresa è stata annunciata l'uscita dal gruppo di Daniel Zhang, amministratore delegato e presidente della divisione cloud. Zhang aveva da poco lasciato anche la guida dell'intero gruppo Alibaba.

Tra i titoli a Piazza Affari in evidenza Juventus (+3,05%): le ipotesi di una cessione della Juventus «sono destituite di ogni fondamento». Ad affermarlo è un portavoce di Exor, la holding che controlla il 63,8% del club torinese. Le indiscrezioni su una vendita della Juventus sono state pubblicate oggi da "Il Giornale".