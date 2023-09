Piazza Affari negativa, incertezza sulla Bce

Wall Street è decisamente positiva dopo la pubblicazione del tasso di disoccupazione americano, che sale al 3,8%. La ragione: a questo punto i mercati danno per certo che la Banca centrale americana - la Federal Reserve - manterrà i tassi di interesse invariati a settembre, ma è anche più probabile che non aumentino in autunno. Il Dow Jones procede in rialzo di mezzo punto. Il Nasdaq avanza dello 0,18%.

Sul fronte europeo invece i mercati sono contrastati. Milano si è appesantita e cede lo 0,64%. Ma la settimana che si sta per concludere è comunque positiva: +1,5% per Piazza Affari.

Londra controcorrente a +0,35%, mentre Francoforte e Parigi perdono rispettivamente lo 0,61% e lo 0,24%.

Se a Wall Street prevale un certo ottimismo in vista delle scelte della Fed, in Europa è ancora protagonista l'incertezza: la Bce deciderà il 14 settembre, ma una pausa sui rialzi sembra meno probabile. E infatti l'euro resta debole, sotto 1,09 contro il dollaro.