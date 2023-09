Piazza Affari recupera e torna sulla parità

Si moltiplicano i segnali di frenata dell'economia e oggi la maggioranza degli economisti interpellati in un sondaggio dell'agenzia Reuters ha detto di aspettarsi una pausa nei rialzi dei tassi da parte della Bce, nella riunione di giovedì prossimo. Ma l'incertezza rimane alta e si riflette in una borsa che inanella una serie di lievi ribassi: per l'indice Eurostoxx 600 siamo all'ottavo giorno consecutivo con il segno meno.

Movimenti comunque limitati: a Milano l'indice Ftse Mib dopo un calo arrivato al -1%, alle 16 torna sopra la parità, +0,10%. Il bilancio settimanale vede una discesa dell'1,80%, con l'indice a quota 28.181 punti.

A contribuire al recupero c'è stato l'avvio positivo di Wall Street: +0,36% per l'S&P 500, +0,51% per il Nasdaq dei titoli tecnologici.

In testa al listino principale c'è Saipem, settore petrolifero: +4,68% dopo l'aggiudicazione di due commesse: una in Costa d’Avorio e una in Italia, per realizzare gli impianti per la nuova nave di stoccaggio e rigassificazione di Snam al largo di Ravenna.

Chiude il listino FinecoBank, dopo che JP Morgan ha tagliato il giudizio da Overweight a Neutral.

Sul fronte dell'energia, oggi nuovo rialzo del prezzo del gas ad Amsterdam: +8%, con il future di ottobre a quota 35 euro al megawattora. In Australia sono partiti gli scioperi a rotazione negli impianti di gas naturale liquefatto di Chevron, che coprono il 5% della fornitura globale.