Piazza Affari recupera nel finale, il bilancio della settimana è negativo

Si moltiplicano i segnali di frenata dell'economia e oggi la maggioranza degli economisti interpellati in una rilevazione dell'agenzia Reuters ha detto di aspettarsi una pausa nei rialzi dei tassi da parte della Bce, nella riunione di giovedì prossimo.

L'incertezza però rimane alta e si riflette in una borsa che ha cambiato più volte verso. L'indice Eurostoxx 600 veniva da 7 sedute consecutive in calo e si è portato nel finale poco sopra la parità. A Milano l'indice Ftse Mib dopo un calo arrivato all'1%, ha chiuso a +0,28%. Il bilancio settimanale è negativo, -1,47%.

Una dinamica simile oggi e nella settimana per Wall Street, il calo settimanale maggiore è stato per il Nasdaq (1,46%) dove si è sentita la contrazione di ieri di Apple dopo il divieto di uso di smartphone stranieri per i dipendenti pubblici in Cina. Oggi per l'S&P500 +0,37%, Nasdaq +0,48%.

A Piazza Affari spicca Saipem, settore petrolifero: +4,62% dopo l'aggiudicazione di due commesse, per 850 milioni di euro: una in Costa d’Avorio e una in Italia, per impianti destinati alla nuova nave rigassificatrice di Snam al largo di Ravenna. Chiude il listino FinecoBank (-1,76%), dopo che JP Morgan ha tagliato il giudizio da Overweight a Neutral.

In tema di gas, oggi nuovo rialzo: +5%, a quota 34,4 euro al megawattora. In Australia sono partiti gli scioperi a rotazione negli impianti di gas naturale liquefatto di Chevron, che coprono il 5% della fornitura globale.

Lieve flessione oggi per il dollaro. Un euro vale 1,071 dollari, +0,1%. Ma il biglietto verde continua a rimanere vicino ai massimi dallo scorso marzo.