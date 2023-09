Piazza Affari resta a galla, Campari in rosso

Le Borse europee rimangono deboli ma, quando ci si avvicina al giro di boa della seduta, Milano torna di poco sopra la parità, insieme a Londra, giù invece Parigi e Francoforte

Occhi puntati sul meeting della Bce di giovedì e della Federal Reserve, la settimana prossima. il taglio alle stime di crescita da parte della Commissione Eeuropea, ragionano alcuni investitori, potrebbe aprire un dibattito su un possibile stop al rialzo dei tassi.



A Milano scivola in coda al listino principale il titolo Campari (-5,3)% a seguito del cambio al vertice del gruppo: dopo 18 anni in azienda, il Ceo Bob Kunze-Concewitz ha deciso di ritirarsi dal 2024.



Realizzi sui titoli Mfe, ex Mediaset, dopo che i cinque fratelli Berlusconi hanno firmato l'accettazione dell'eredità e, come atteso, Marina e Pier Silvio Berlusconi assumono il controllo di Fininvest.



Il petrolio è in leggero rialzo, in attesa dei dati sulle scorte americane: WTI a88 dollari al barile, Brent sopra i 91 dollari.