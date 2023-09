Piogge torrenziali e inondazioni devastano Grecia, Turchia e Bulgaria. Almeno 11 morti

In Turchia almeno sei persone sono morte e altre due risultano ancora disperse a causa delle inondazioni che hanno colpito diverse zone del Paese, in particolare la zona di confine con la Bulgaria . In alcuni quartieri di Istanbul, ieri, si sono registrate precipitazioni fino a 130 litri per metro quadrato in un periodo di 24 ore, livelli lontani dai massimi storici del Paese, ma che gli esperti definiscono “disastrosi”. “La pioggia è caduta soprattutto nella parte settentrionale, nelle regioni tra Krklareli (al confine con la Bulgaria) e Istanbul” ha detto oggi a EFE Begum Celikdelen, responsabile del servizio idrico di Istanbul.

A causa delle improvvise inondazioni nella megalopoli euroasiatica, il bilancio ha fatto registrare due persone morte e migliaia di case, diverse stazioni della metropolitana e un ospedale allagati. A Krklareli, nell'estremo nord-ovest della Turchia, sono stati ritrovati oggi due corpi, dopo quelli ritrovati ieri, di un gruppo di dodici persone rimaste intrappolate in un albergo e travolte dall'alluvione. Altre due persone di quel gruppo risultano ancora disperse. Il ministro dell'Interno Ali Yerlikaya ha affermato che in tutto il Paese 31 persone sono rimaste ferite a causa delle inondazioni, otto delle quali sono ancora ricoverate in ospedale.

La città di Tsarevo , la più colpita dalle piogge torrenziali, ha dichiarato un giorno di lutto. Strade interrotte, auto e roulotte ribaltate, campeggi e abitazioni allagate: lungo la costa fino al confine con la Turchia, con residenti e volontari impegnati oggi a rimuovere i detriti. In 24 ore è caduta l'equivalente di diversi mesi di pioggia, in un temporale senza precedenti dal 1994, secondo il capo dei soccorsi Alexandar Djartov. “Sono circa 4.000 le persone colpite” ha detto il ministro del Turismo Zaritsa Dinkova, che si è recata sul posto, menzionando le difficoltà incontrate nell’evacuazione.

Il ciclone si sposta, lambite le coste del sud Italia

Piogge e mareggiate su Calabria jonica e Sicilia orientale: sono questi gli effetti previsti in Italia, e che in parte si stanno già manifestando, del vortice mediterraneo che spostandosi da Grecia, Bulgaria e Turchia dopo aver provocato almeno10 vittime, si sta ora spostando sul Mediterraneo verso le coste italiane, che però saranno solo lambite dal maltempo. Giulio Betti, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr, spiega che “si tratta di un fenomeno molto intenso, anche se non paragonabile alla violenza del ‘Medicane’, il ciclone mediterraneo che quasi due anni fa colpì lo Ionio”.

“Il vortice attualmente in azione, bloccato tra due aree di alta pressione – aggiunge Betti - ha scaricato l'energia accumulata passando sul Mar Egeo e sul Mar Nero, dove l'umidità ha fatto da benzina per i temporali. Solo in Grecia sono stati registrati 800 millimetri di pioggia in 24 ore, battendo il record nazionale delle precipitazioni nel periodo. Il vortice ora va calmandosi, non prima però di aver lambito il Sud-est dell'Italia”.

Le piogge che colpiranno l'Italia, secondo i modelli previsionali, aggiunge Betti, “si verificheranno in mare aperto, dove a causa dei forti venti sarà difficoltosa la navigazione. E sulla costa si registreranno mareggiate”. Gli effetti del vortice, secondo il meteorologo, non hanno “nulla a che vedere con quelli del ciclone ‘Apollo’”, che tra la fine di ottobre e i primi di novembre del 2021 provocò in Sicilia danni ingenti e 3 vittime. In quel caso si trattò di un uragano mediterraneo, detto anche Tlc (Tropical like cyclone), che si manifestò con violente piogge e allagamenti. Da sabato, comunque, le condizioni meteorologiche miglioreranno anche nella parte dell'Italia lambita dal vortice.