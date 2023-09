Più controlli e respingimenti dalla Francia: a Ventimiglia sale la tensione

Insieme ai controlli della gendarmeria francese aumenta anche la pressione su Ventimiglia. Negli ultimi giorni hanno stazionato in città in media tra le 300 e le 400 persone. Martedì il picco di respingimenti: 160 già a fine mattinata. Con i valichi francesi più presidiati si alza anche la tensione in città. Due ore di servizio pranzo non bastano alla Caritas per dare da mangiare a tutti. E il rischio di litigi e nervosismo aumenta anche la sera nella zona dei cimitero. Per i volontari delle onlus impegnate in città sono giorni di grande fatica.