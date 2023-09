Spagna, Pm accusano Rubiales di aggressione sessuale

La procura spagnola ha chiesto a un giudice di attivare un'inchiesta per "aggressione sessuale" e "coercizione" nei confronti di Luis Rubiales, presidente sospeso della Federcalcio iberica, per l'episodio del bacio sulla bocca alla calciatrice Jennifer Hermoso dopo la finale dei Mondiali femminili dello scorso 20 agosto a Sydney, vinta dalla nazionale spagnola sull'Inghilterra.

La notizia è stata resa nota dalla stampa iberica, la causa è stata presentata dai pubblici ministeri al tribunale di Madrid due giorni dopo il bacio “estorto” alla calciatrice Hermoso che aveva accusato il presidente di violenza sessuale. Il presidente sospeso, ha insistito sul fatto che il bacio fosse consensuale, la giocatrice spagnola, ha negato la cosensualità dell'atto. I pubblici ministeri hanno chiesto al giudice che Rubiales compaia davanti a un tribunale per fornire una testimonianza preliminare. Se il giudice della Corte nazionale accetterà di esaminare il caso, ciò porterebbe a un'indagine formale del tribunale che si concluderà con una archiviazione o un processo. Rubiales rischia una pena detentiva, o in alternativa una multa. Pena detentiva che potrebbe arrivare fino a quattro anni se ritenuto colpevole di violenza sessuale. Venerdì i pubblici ministeri hanno spiegato che Rubiales avrebbe commesso un atto di coercizione facendo pressioni alla Hermoso affinché parlasse in sua difesa subito dopo lo scoppio dello scandalo riguardo al suo comportamento.