Poker Ducati in FP1 a Misano con Pirro davanti a tutti, Pecco Bagnaia solo 20esimo

La Ducati risponde subito alla doppietta Aprilia dell’ultimo GP catalano e firma un poker impressionante nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, valido come dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. La casa di Borgo Panigale si conferma dunque il punto di riferimento tecnico in griglia a Misano, in attesa dei riscontri sicuramente più indicativi dei prossimi turni. Il collaudatore della Ducati Michele Pirro è il più veloce nella prima sessione di prove libere del gran premio di San Marino, in programma domenica sul circuito di Misano. Secondo tempo per Luca Marini, terzo Jorge Martin. Per Francesco Bagnaia 20/o posto, con un distacco di quasi 7 decimi dal leader Pirro. Il pilota della Ducati, tornato in pista dopo il terribile incidente di domenica a Barcellona, non ha spinto, ha cercato di trovare il modo di guidare oltre il dolore. Pecco, ha percorso ben 18 giri senza spingere più di tanto e pagando meno di sette decimi dalla testa.