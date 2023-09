A Pontida la festa della Lega, accolta Marine Le Pen

A Pontida, in provincia di Bergamo, è il giorno del tradizionale raduno della Lega. Intorno a mezzogiorno è arrivato l'ospite d'onore, l'ex presidente del partito francese Rassemblement National Marine Le Pen, candidata alle ultime tre elezioni presidenziali d'oltralpe. Accolta nel retropalco dal segretario Matteo Salvini, che le ha donato il libro "Fatti per unire" di Roberto Nicolucci che illustra alcuni dei ponti più famosi, in vista della realizzazione di quello sullo stretto di Messina.

Sul palco da 50 metri si legge lo slogan "A difesa delle libertà. Chi lotta vince in Italia e in Europa", affiancato dai simboli del partito e le foto di Salvini. Al lato del prato resta la storica scritta "Padroni a casa nostra". Centomila i presenti, secondo il partito

Tra i primi a intervenire il presidente del Veneto, Luca Zaia. Sul tema dell'autonomia differenziata, ha affermato: "L'autonomia non è la secessione dei ricchi, ditelo nei bar, ditelo a chi lo dice. L'autonomia non è un attacco all'unità nazionale, è una vera assunzione di responsabilità. Pensate che lo stato più autonomista in Europa è la Germania e non mi sembra che conti poco..". Quanto al tema migratorio, per Zaia "l'Europa non può considerare Lampedusa come un confine italiano. La presidente von der Leyen vada pure a Lampedusa ma si ricordi che deve anche tornare a casa a risolvere il problema". L'ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, dal palco del raduno di Pontida".

Autonomia al centro anche delle parole del presidente della Lombardia, Attilio Fontana: "È qualcosa che ci consente di migliorare e di rendere più efficiente il paese. Se la Lombardia è ancora oggi la locomotiva d'Italia, sono convinto anche che se la Lombardia potrà correre ancora di più, tutto il Paese migliorerà. Chi non vuole l'autonomia ha paura di avere responsabilità maggiori o non è in grado di amministrare i propri territori".

È poi toccato ai capigruppo parlamentari. Il deputato Riccardo Molinari ha assicurato che “sulla migrazione il governo è compatto”, anche le ultime scelte “sono state condivise” e con Meloni “non c'è alcuno scontro”. Il senatore Massimiliano Romeo, molto applaudito, ha invitato a "dare un po' più retta a Matteo Salvini, che è l'unico che è riuscito, dati alla mano, a bloccare le navi, l'unico. Quindi quindi ascoltatelo un po' di più, soprattutto in Europa, dove fanno finta di non sentire. Noi vogliamo allora un intervento dell'Europa che ci aiuti a stabilizzare le aree del nord Africa, ma vogliamo rilanciare i decreti sicurezza di Salvini, che tanto avevano fatto di bene a questo paese". Ha anche affermato che la guerra in Ucraina "deve finire al più presto, nessuno può vincere sul campo, ormai lo hanno capito tutti".

Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia al Senato, ha ribadito la posizione del partito sulla castrazione chimica: "Non è un'operazione chirurgica, non è una tortura, è un trattamento farmacologico che agisce sulla libido e con il vostro aiuto questa sarà la nostra prossima battaglia. Ci sono persone che violentano donne e i minori, entrano in carcere, ri-escono e poi rientrano perché hanno violentato di nuovo. E dicono: 'Non riesco a frenare i miei impulsi'. Allora, io non ho dubbi: se uno stupratore non riesce a tenere i propri impulsi vuol dire che ha bisogno di un aiuto, che si chiama in un modo: castrazione chimica".