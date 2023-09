Possibile revisione della tassa sui profitti, le banche sostengono Piazza Affari

Sui mercati si guardano con grande interesse le nuove stime al ribasso sull'economia dell'Eurozona. E anche ai possibili riflessi sulle decisioni della Banca centrale europea. La prossima riunione sarà questo giovedì. C'è grande incertezza: in un'indagine Reuters di venerdì la maggior parte degli economisti, 39 su 69, ha previsto una pausa.

Oggi i mercati sono in rialzo. Per Piazza Affari +0,61%, dopo il -1,45% della scorsa settimana.

Nettamente in rialzo i titoli bancari, +1,58% per l'indice del settore. Secondo indiscrezioni di stampa, la tassa sul margine di interesse delle banche dovrebbe essere ridisegnata, anche per evitare rischi di incostituzionalità del prelievo. Il Corriere della Sera ieri ha scritto di un cambio alla base imponibile della tassa, non più il margine di interesse ma l’attivo medio ponderato, che esclude gli interessi derivanti dai titoli di Stato. Secondo gli analisti di Intermonte l'impatto con la nuova base imponibile passerebbe da 2 a un miliardo di euro.

Tra i migliori titoli oggi a Piazza Affari ci sono quelli di MediaforEurope (+2,28% per Mfe A, +2,67% per Mfe B), la ex Mediaset. L’accordo tra i cinque figli di Silvio Berlusconi sull’eredità del padre, sempre secondo indiscrezioni di stampa, dovrebbe essere stato raggiunto. Oggi sarebbe attesa la firma per l'accettazione dell'eredità.

Tra i titoli a Piazza Affari in evidenza Juventus. Questa mattina era salito del 3% dopo le ipotesi di una cessione della Juventus, rilanciate oggi dal quotidiano Il Giornale. Netta la smentita di Exor, la holding che controlla il 63,8% del club torinese: tali indiscrezioni sono «sono destituite di ogni fondamento», ha dichiarato un portavoce della società.

In Asia invece in evidenza a Hong Kong il -3% di Alibaba dopo che a sorpresa è stata annunciata l'uscita dal gruppo di Daniel Zhang, amministratore delegato e presidente della divisione cloud. Zhang aveva da poco lasciato anche la guida dell'intero gruppo Alibaba.