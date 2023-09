Precipita in un dirupo con il trattore: morto un agricoltore di 35 anni

Un agricoltore di 35 anni di Duronia, comune di 500 abitanti circa nel Campobassano, in Molise, è deceduto dopo essere precipitato in un dirupo profondo 20 metri mentre era alla guida del trattore di famiglia. Il corpo è stato ritrovato in una zona particolarmente impervia dalla squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso, allertata intorno a mezzanotte dal 118. A lanciare l'allarme i familiari del giovane, che hanno atteso diverse ore ma inutilmente il rientro a casa dell'uomo dopo il pomeriggio di lavoro nei campi, in una zona vicina al centro abitato di Duronia ma caratterizzata da vegetazione impervia. Il giovane non rispondeva al telefono e la sua auto era nei pressi della campagna.

I soccorsi sono stati inutili. I vigili del fuoco si sono calati nel burrone e hanno recuperato il corpo con un intervento complesso che si è concluso alle tre della notte.

Secondo la prima ricostruzione della dinamica, il 35enne sarebbe deceduto nel pomeriggio, precipitando in un burrone profondo circa 20 metri dopo aver perso il controllo del trattore, che si è ribaltato travolgendolo. L'area è stata transennata. Sul posto anche il magistrato di turno oltre ai carabinieri di Bojano e Trivento, che sono al lavoro sull'incidente mortale.