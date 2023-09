Pyongyang simula un attacco nucleare con finte testate atomiche

I missili segnalati ieri dalla Corea del Sud erano frutto della "simulazione di un attacco nucleare tattico" condotta dalla Corea del Nord con finte testate atomiche trasportate da due missili da crociera a lungo raggio. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale KCNA. L'operazione, avvenuta all'alba di ieri, è stata definita da Pyongyang una "esercitazione di contrasto" in risposta alle attività militari congiunte delle forze statunitensi e sudcoreane che, secondo la KCNA, hanno aggravato le tensioni nella regione e "stanno perseguendo "l'isteria dello scontro

Quest'anno la Corea del Nord ha condotto un numero record di test armati e la settimana scorsa ha effettuato il secondo tentativo fallito di mettere in orbita un satellite spia. In risposta, Seul e Washington hanno intensificato la cooperazione di difesa, organizzando esercitazioni militari congiunte con jet stealth avanzati e mezzi strategici statunitensi. Martedì scorso, il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva visitato un posto di comando per l'addestramento, illustrando i futuri piani di guerra, tra cui quello di "effettuare attacchi simultanei e superintensi" contro le postazioni militari principali del Sud.