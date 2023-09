Qualificazioni Mondiali 2026: vittoria per Brasile e Argentina, stecca l'Uruguay

Perù - Brasile 0-1 Due su due, il Brasile continua il suo cammino per la prossima coppa del mondo 2026, seconda vittoria consecutiva. Partita non semplice per i verdeoro che si sono imposti a Lima contro il Perù, solo al 90'. Gol in extremis del veterano difensore del Psg Marquinhos. L'ex giocatore della Roma va a segno su un calcio d'angolo battuto da Neymar. La Selecao è apparsa in difficoltà con il Perù ma con questavittoria sono in testa al girone, grazie alla differenza reti, davanti all'Argentina.

gettyimages Marquinhos - Brasile

Bolivia - Argentina 0-3 Senza Leo Messi ci pensa Angel Di Maria a trascinare l'Argentina. L'ex juventino, con due assist, guida l'albiceleste alla vittoria in Bolivia, permettendo alla Seleccion di restare a punteggio pieno dopo le prime due partite di qualificazione al prossimo Mondiale. Come sempre temuta quando gioca in casa, in altura, la Bolivia si scioglie nel primo tempo, dando una mano agli argentini con il rosso che Roberto Fernandez si becca al 38'. Poco prima al 31' Enzo Fernandez aveva sbloccato il match. Al 42' Nicolas Tagliafico e all'83' l'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez fissano il punteggio sul 3-0 finale. Sei punti in classifiaca, anche per gli argentini punteggio pieno (secondi solo per differenza reti).

gettyimages Angel Di Maria - Argentina

ECUADOR-URUGUAY 2-1 L'Ecuador, che batte 2-1 l'Uruguay. Felix Torres protagonista del match porta a casa una doppietta. Ecuador parte male e subisce il gol della Celeste al 38' con Canobbio, che riceve in area dopo una giocata di Araujo, si gira e insacca. Prima dell'intervallo, il gol del pareggio: lo sigla proprio Felix Torres di testa su calcio d'angolo battuto dal nuovo acquisto del Chelsea Caicedo. La rimonta si concretizza comunque al 61' grazie alla deviazione da pochi passi ancora di Felix Torres sul cross di Paez. L'Ecuador annulla così la penalizzazione ed è ora a 0, a -3 proprio dall'Uruguay CILE-COLOMBIA 0-0 Alexis Sanchez gioca tutta la sfida che il Cile pareggia con la Colombia. Finisce 0-0 e con poche emozioni, solo panchina per il neo acqiusto dell'Inter Quadrado Ancora niente vittoria per il Cile, che ottiene però il suo primo punto e si porta a -3 proprio dalla Colombia, prima antagonista classifica alla mano di Brasile e Argentina. VENEZUELA-PARAGUAY 1-0 Operazione aggancio: primo successo per il Venezuela, che grazie all'1-0 sul Paraguay sale a 3 punti e affianca l'Uruguay. Le occasioni più importanti capitano nella ripresa: al 78', Yangel Herrera sembra portare in vantaggio i padroni di casa, ma sul controllo che lo porta a segnare tocca il pallone con un braccio e la rete viene annullata dopo la revisione al Var. Nel finale, però, Piris intercetta con una mano la sfera in area e provoca il rigore realizzato, al 93', da Rondon. Prima sconfitta per il Paraguay, che resta a 1 insieme a Perù e Cile.

Getty Felix Torres