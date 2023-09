Morti quattro ragazzi travolti da un treno vicino a Barcellona

Quattro persone sono morte in serata investite da un treno pendolare della tratta Barcellona-Puigcerdà vicino a vicino a Granollers (Barcellona).

L'incidente è avvenuto dopo le otto del pomeriggio, quando, come riportato dall'opertatore ferroviario spagnolo Renfe, un gruppo di almeno quattro persone ha attraversato la strada "in un punto non autorizzato, curvo e difficile da vedere". Renfe ha sottolineato che l'impatto "non poteva essere evitato".

Stando a informazioni riportate da El Pais, le persone investite dal treno sarebbero giovani diretti a un festival di musica techno a Montmelò.

Oltre ai quattro deceduti, altre tre persone sarebbero rimaste ferite, ha riportato la protezione civile. I circa 170 passeggeri del treno coinvolto sono invece rimasti illesi.