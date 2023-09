Rabbino di giorno, latin lover online, arrestato

La doppia vita di un rabbino di New York è finita a Gerusalemme, arrestato con l'accusa di aver ingannato almeno una trentina di donne, conosciute su app di incontri online spacciandosi per quello che non era: un single laico che si era trasferito da Brooklyn a Gerusalemme. Il rabbino Yosef Mordechai Paryzer, 35 anni, è stato incriminato per frode sessuale. Una delle vittime era stata con lui per sette anni senza scoprirne la vera identità. Paryzer, nato e cresciuto a Brooklyn, in alcune foto appare con la tradizionale bekishe, la tunica di seta o poliestere da uomo, di colore nero, e il cappello a tesa larga. Ma online il rabbino si trasformava: cappellino da baseball, camicia bianca e sorridente, oppure fascia in testa e maglietta attillate.

Sulle app di incontri era Jake 32, alias Jake Segal, single in cerca di avventure. Alle donne che incontrava sulle app raccontava di vivere in una casa condivisa con altri compagni di stanza e che faceva l'addestratore di cani per ciechi per conto di una noprofit israeliana.

Paryzer avrebbe mantenuto anche più relazioni allo stesso tempo. Una delle donne conosciute ha raccontato di aver conosciuto il rabbino su Tinder e di averlo trovato "molto normale" e interessante, al punto da aver parlato con lui della possibilità di vivere insieme. Ma poi le cose si erano complicate: la donna si è insospettita perché lui non la invitava mai nel suo appartamento e non era mai libero il sabato, sostenendo che i suoi compagni di stanza dovevano osservare lo shabbat. A un certo punto lei ha deciso di andare a vedere dove viveva e ha scoperto che "Segal" le aveva mentito: nel palazzo non c'era nessuno che lo conoscesse.

Rintracciando due donne menzionate da Jake, la sua "fidanzata" ha scoperto di non essere la sola: ce n'erano altre, anche loro convinte di essere l'unica relazione dell'addestratore di cani. E anche loro non erano mai riuscite a incontrarlo nei fine settimana. A quel punto le sue "vittime" gli hanno teso una trappola: è stato invitato nell'appartamento di una di loro, a Gerusalemme, e qui ha trovato tutte e tre ad attenderlo. Baryzer ha prima spiegato che aveva agito per combattere la depressione, di sentirsi profondamente solo, poi ha ammesso di essere un rabbino, sposato e padre di due bambini, uno dei quali appena nato.

Due donne lo hanno denunciato per il reato di "stupro attraverso l'inganno", cioè per averle convinte a fare sesso dichiarando una falsa identità. La polizia ha ascoltato le testimonianze di altre diciotto donne, a cui poi se ne sono aggiunte un'altra dozzina.