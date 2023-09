Ragusa, un'operaia della forestale muore per il ribaltamento di un'autobotte

Un'operaia della Forestale, di 55 anni, è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita nel ribaltamento di una autobotte causato da un incidente stradale avvenuto nel territorio di Monterosso Almo, un paese dell'entroterra ragusano. Secondo le prime informazioni le due operaie erano impegnate nei servizi di spegnimento antincendio delle Forestale con un contratto a termine. La vittima è morta sul colpo.

Nell'incidente, avvenuto sulla statale 194 nei pressi di Monterosso Almo (Rg), sono rimaste ferite altre sei persone. Solo un'altra operaia, trasferita in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, sarebbe in gravi condizioni per un politrauma. Gli altri feriti, trasportati negli ospedali di Modica e Ragusa, non sono in pericolo di vita. Tutti gli operai rientravano dalle operazioni di spegnimento di incendi boschivi.

"Apprendo con grande dolore la notizia della morte dell'operaia della squadra antincendio della Forestale, rimasta coinvolta, nel Ragusano, nell'incidente dell'autobotte sulla quale viaggiava al rientro dal servizio. Una tragedia che colpisce ancora una volta, purtroppo, coloro i quali svolgono per la Sicilia una preziosa funzione di presidio del territorio e di tutela dell'ambiente. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi va il mio personale cordoglio, quello del governo regionale e di tutta la comunità siciliana. Agli altri operai feriti vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.