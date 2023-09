Raid contro un Istituto agrario vicino a Tor Bella Monaca: mucche uccise a frecciate, poi macellate

Le mucche vittime del raid - una di razza Limousine, una di razza Marchigiana - erano capi di grande pregio, allevati secondo criteri bio e usati per illustrare le tecniche zootecniche: circa 4-5.000 euro a capo secondo la dirigente. “Non è la prima volta che capi di bestiame vengono uccisi: in primavera furono sgozzati tre o quattro maiali, anch'essi pregiati: un danno di oltre 10 mila euro”.

"Noi - afferma la preside dell'Istituto Patrizia Marina- siamo in una zona al confine con Tor Bella Monaca in cui facciamo tanti progetti di legalità, ci impegnamo per avviare i ragazzi al lavoro. Ma questi sono episodi gravissimi che ci mettono con le spalle al muro".

La dirigente esclude uno 'sgarbo', e pensa piuttosto a reati predatori: "In altre occasioni hanno rubato l'incasso delle macchinette snack, in altre il vino, una volta hanno provato a portarsi via il trattore". La scuola ha un custode notturno, che però in entrambi i raid contro gli animali, racconta la preside, non si è accorto di nulla. Ora si pensa a un sistema di videosorveglianza che però, le era già stato risposto in passato dalla Città Metropolitana, è molto costoso.

La solidarietà del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare

"Esprimo solidarietà e vicinanza nei confronti della dirigente Patrizia Marina, del corpo docente, del personale amministrativo e degli studenti dell'istituto Agrario Emilio Sereni di Roma, oggetto di un raid avvenuto la notte scorsa e durante il quale sono state messe in atto violenze contro gli animali della scuola", dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

"Già dalle prime ore del mattino, sentito il racconto dalla preside, ho coinvolto i nostri Carabinieri e verificato che le attività di indagine fossero partite", aggiunge Lollobrigida.

"Non è purtroppo la prima volta che accadono episodi di questa natura aggravati dall'efferatezza contro gli animali. Faremo di tutto per fermare questi criminali", continua il ministro. "L'istituto Sereni non solo rappresenta un investimento per la nostra Nazione, ma è un modello di didattica e un presidio di legalità. Il Masaf è pronto a sostenere questa eccellenza scolastica in un momento di difficoltà", conclude Lollobrigida.