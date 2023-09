Rapina al ferrarista Carlos Sainz dopo il Gp di Monza: gli strappano l'orologio, lui li prende

Una corsa degna della sua Ferrari quella che il pilota spagnolo ha intrapreso per rincorrere e poi acciuffare i due scippatori che gli avevano rubato un “Richard Mille”, preziosissimo orologio dal valore di centinaia di migliaia di euro.

Per le eleganti vie del centro di Milano la forsennata fuga dei tre rapinatori inseguiti da Carlos Sainz, aiutato dal suo assistente e anche da numerosi cittadini. In via Montenapoleone, una volta raggiunti e bloccati, i delinquenti sono stati fermati e portati in questura, mentre Sainz e il suo collaboratore sono stati riaccompagnati dalla Polizia all'Hotel Armani, dove soggiornavano e dove hanno verbalizzato la denuncia.

Il pm Silvia Bonardi, nella richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere, scrive che la rapina ai danni del ferrarista sarebbe stata pianificata: "Le circostanze e modalità della rapina, la 'scelta' della vittima e, soprattutto, il valore non comune dell'orologio da polso sono indicativi di una pianificazione del colpo".