È stato arrestato in Francia l'uomo accusato di aver violentato 4 donne a Reggio Emilia, mentre camminavano sulla camminata 'Lungo Crostolo'.

L'uomo, rintracciato dalla polizia di Reggio Emilia in una indagine diretta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci, è attualmente detenuto in Francia sempre con l'accusa di violenza sessuale. Anche in Germania l'uomo è accusato di stupro.