Rinvenuto il cadavere di una donna uccisa a coltellate nell'androne di un condominio a Primavalle

Una donna è stata uccisa a coltellate nell'androne di un palazzo in via Giuseppe Allievo nel quartiere Primavalle, in zona Trionfale a Roma. La scoperta è stata fatta un condomino che ha trovato il corpo della vittima in una pozza di sangue e ha chiamato la Polizia. Il cadavere presenta alcune ferite d'arma da taglio in punti vitali.