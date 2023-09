Ritrovato in un ospedale a New York lo youtuber Kazuosan: la gioia della famiglia

E' stato ritrovato Cosimo Corrado, il 21enne youtuber salernitano conosciuto come Kazuosan arrivato pochi giorni fa a New York e del quale non si avevano più notizie. Il giovane si trova in un ospedale della città ma ancora non sono chiari i motivi della sua presenza nel nosocomio.

Ne danno notizia i familiari sui social, anche con un video in cui festeggiano la notizia del ritrovamento giunta dagli Usa e ringraziano tutti quelli che hanno condiviso l'appello per ritrovarlo.

"Grazie a tutti che avete condiviso, grazie a tutte le televisioni, grazie a tutti i giornalisti. Grazie a tutti", hanno detto i familiari in un video pubblicato su Facebook dopo aver saputo dagli Stati Uniti del ritrovamento del loro 'Kazuosan', come Cosimo è famoso sui social.

Noto YouTuber da oltre 1,1 milioni di iscritti sulla piattaforma social dei video, Cosimo Corrado era stato visto a Manhattan sabato pomeriggio. Ma da quel momento era scomparso nel nulla. Sui social la famiglia aveva pubblicato una richiesta di aiuto e lasciato un riferimento telefonico a disposizione di chiunque avesse notizie. ''Lui è Cosimo, ed è di Salerno. È uno youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazuosan. Da qualche giorno è atterrato a New York, ma da due giorni non abbiamo più notizie. Sabato sera era a Manhattan intorno alle 6,30 pm. Ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete contattare la polizia'', si leggeva nel messaggio in lingua italiana ed inglese con allegata una foto del ragazzo.